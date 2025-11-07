Samu Haber wird 2026 auf der Bühne zum "Good Boy"

Man kennt und liebt Samu Haber als alten und neuen "The Voice"-Juror und natürlich als Frontmann der finnischen Rockband Sunrise Avenue. 2024 kam dann sein erstes, englischsprachiges Soloalbum "Me Free My Way" samt Club- und Sommertournee. Nun gibt es mit "Good Boy" eine neue Solo-Single – und eine Tour gleichen Namens, die am 2. April in Berlin startet.

Sunrise Avenue muss man wohl niemandem mehr vorstellen. Wer zeitgenössische, melodische Rockmusik mag, ist auch schon mal den Finnen erlegen. Singles wie "Hollywood Hills", "Lifesaver" und "Fairytale (Gone Bad)" spielten sich nicht nur in die Top 10 der deutschen Singles-Charts sondern auch in die Herzen vieler Fans. Erfolgsgarant war aber nicht nur der Mix aus alternativem Rock und einem guten Gespür für fast poppige Hooks, sondern auch ihr Frontmann Samu Haber. Der schrieb die Hits maßgeblich – und wurde unabhängig von der Band zu einem TV-Star. Und zwar nicht (nur) in seiner finnischen Heimat, sondern erstaunlicherweise bei uns in Deutschland. Daran war vor allem "The Voice of Germany" Schuld. In den Jahren 2013, 2914, 2016, 2017, 2020 und 2024 war er Teil der Jury und wickelte mit seinem finnischen Zungenschlag, seinem Witz, seinem Coaching-Können und seiner Empathie für die junge Talente das deutsche TV-Publikum um den Finger.

Aber auch musikalisch steht Samu Haber niemals still. 2022 veröffentlichte Haber sein erstes Soloalbum in finnischer Sprache: "Pelastetaan maailma". Seit 2024 sang er dann wieder auf Englisch und legte zuerst mit "Gimme Your Hand" einen wundervollen Gitarren-Pop-Song hin. Es folgten weitere starke, melodieverliebte Singles. Das natürlich tanzbare "Dancing With A Broken Heart" zum Beispiel, das glamouröse "Hollywood Hills", das herrlich groovende und durch und durch Road-Trip-kompatible "The Vehicle" und schließlich sein erstes englischsprachigen Soloalbums "Me Free My Way", bei dem Samu Habers charismatisches Timbre in den schönsten Klangfarben schillerte.

Die Clubtournee und später auch die Open-Air-Sommertournee 2025 waren für Fans und Künstler ein riesiger Spaß. Das sieht man auch im neuen Video von Samu Haber zum neuen Song "Good Boy". Es ist eine euphorischer Supercut von ansteckenden Live-Momenten – die Haber übrigens zu "Good Boy" inspirierten. Eine kraftvolle Gitarrenballade, wie man sie auch bei Sunrise Avenue schätzte. Haber erklärte kurz vor dem Release der Single: "Wieder auf den Bühnen Europas zu stehen, war sehr emotional. Nach der ersten Show war ich so überwältigt von den Reaktionen der Leute und ich bin mit Tränen in den Backstage-Bereich gelaufen. Ich hatte das alles wirklich vermisst. Dann umarmte mich jemand, der mir nahesteht, und sagte: 'Good Boy'."

Ein schöner Moment, der Samu Haber so inspiriert hat, dass er nicht nur die neue Single "Good Boy" genannt hat – sondern die im Frühjahr 2026 startende Tour gleich mit …