Zucchero kann das Touren zum Glück nicht sein lassen

Adelmo Fornaciari alias Zucchero ist weltweit einer der bekanntesten italienischen Sänger, Gitarristen und Songwriter. Seine letztjährige "Overdose D'Amore World Tour" versammelte über eine Millionen Menschen vor seinen Bühnen. Nun kündigt er schon wieder eine Tour für das kommende Jahr an: Im Juni 2026 wird er in Berlin, Düssseldorf, Leipzig, Frankfurt und München Arena-Konzerte spielen.

Der italienische Blues-Musiker Zucchero "Sugar" Fornaciari ist nicht weniger als ein Weltstar. Aber so richtig zugeben will er das auch nicht. 2019 antwortete er in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" auf den Satz "Sie sind ein Star" schmunzelnd: "Wenn sie es sagen." Und erklärte dann, wie er sich selbst sieht: "Ich bin in der Welt herumgekommen, habe alles Mögliche ausprobiert, habe mit vielen unterschiedlichen Musikern zusammengearbeitet, mit Clapton, Sting, Bono, B. B. King – all das stimmt, ja. Und dennoch komme ich von der italienischen Musik und der italienischen Sprache her. 90 Prozent meiner Texte sind auf Italienisch, die lassen sich nicht übersetzen, ich spiele mit Doppelsinn, Hintersinn und Mehrdeutigkeiten, mit der Straßensprache meiner Herkunft, mit ihrem Rhythmus, ihrer Melodie. Aber ich mache es so, dass auch ein internationales Publikum die Lieder mag und auch intuitiv versteht. Capisce?" Eine schöne Selbstverortung – die sein Standing gut auf den Punkt bringt.

Die Zahlen wiederum, an denen man seine Karriere recht genau messen kann, sagen sehr deutlich, dass er, was den kommerziellen Erfolg angeht, ein Star ist. In seiner 40-jährigen Karriere hat Zucchero mehr als 60 Millionen Tonträger verkauft, darunter allein acht Millionen Exemplare des Albums "Oro, incenso & birra". Seine letztjährige "Overdose D'Amore World Tour", führt ihn über drei Kontinente und machte in 20 Ländern und 38 Städten Halt. Über eine Millionen Menschen sahen dabei seine Konzerte. Insgesamt hat er bis heute auf fünf Kontinenten, in 69 Bundesstaaten und 650 Städten Konzerte gespielt – darunter an so weit entfernten Orten wie Oman, Mauritius, Neukaledonien, Armenien und Neuseeland, um nur einige zu nennen.

In diesem Jahr gab es gleich zwei Albumveröffentlichungen, die seine Fans erfreut haben: Im Januar kam das neue Cover-Studioalbum "Discover 2", auf dem Zucchero ikonische Songs der Musikgeschichte mit viel Liebe in seine Klangwelt überführt. Von internationalen Hits wie "With Or Whithout You" von U2, Marvin Gayes "Inner City Blues" oder das ikonische "I See A Darkness" von Bonnie 'Prince' Billy (das viele in der Version von Johnny Cash kennen) bis hin zu italienischen Stücken wie Cesare Cremoninis "Una Come Te" oder auch Eigenkompositionen wie "Amor che muovi il Sole". Im Sommer kam dann die neue remasterte und mit Bonusmaterial ausgestattete Jubiläums-Edition des siebten Zucchero-Album "Spirito DiVino", das in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feierte und Hits wie "X Colpa Di Chi?", "Il Volo" oder "Cosi Celeste" enthält.

2026 gastiert Zucchero auf seiner Tour in Deutschland in Hamburg (4. Juni, Barclays Arena), Berlin (05. Juni, Uber Arena), Düsseldorf (7. Juni, PSD BANK DOME), Leipzig (9. Juni, QUARTERBACK Immobilien ARENA, Frankfurt (20. Juni, Festhalle) und in München (21. Juni, Olympiahalle).