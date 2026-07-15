Medien-Coup
SAT.2 kommt! ProSiebenSat.1 überrascht mit brandneuem TV-Sender
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
ProSiebenSat.1 baut sein Sender-Portfolio aus: Im kommenden Winter geht der neue Sender SAT.2 an den Start. Entwickelt wird das Programm-Angebot von Ellen Koch im Team von Content-Chef Henrik Pabst.
Neue TV-Offensive ab 2027: ProSiebenSat.1 launcht SAT.2
Mit dem Launch erweitert die Gruppe ihre Senderfamilie auf acht Marken: Neben SAT.1, ProSieben und Kabel Eins gehören dazu bereits die Zielgruppen-Sender sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 GOLD und Kabel Eins Doku. Ab 2027 ergänzt SAT.2 dieses Portfolio als neue Entertainment-Marke mit klar weiblicher Ausrichtung.
Die Inhalte von SAT.2 werden nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch auf Joyn und weiteren Drittplattformen verfügbar sein.
Schon gewusst? Joyn bietet über 100 Live-TV-Kanäle an
Wiedersehen macht Freude: SAT.2 setzt auf Serien-Klassiker
Der neue Sender SAT.2 richtet sich vor allem an Zuschauerinnen zwischen 45 und 65 Jahren und setzt dabei auf bekannte fiktionale Formate. Geplant sind unter anderem Serien-Highlights wie "Der Bulle von Tölz", "Kommissar Rex" und frühere Daily-Formate wie "Verliebt in Berlin".
"Es gibt eine hohe Nachfrage an großen fiktionalen Serien, die man noch sehr gut von früher kennt", erklärt ProSiebenSat.1-Content-Chef Henrik Pabst im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Neben Nostalgie-Serien seien auch einzelne tagesaktuelle Inhalte denkbar. Positiv sei zudem das Echo aus der Werbewirtschaft.
"Die besten SAT.1-Programme aus den vergangenen zwei Jahrzehnten"
In der offiziellen Pressemitteilung erklärt Henrik Pabst weiter: "Unsere sehr klar positionierten Zielgruppen-Sender sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Mit SAT.2 wollen wir unser Portfolio strategisch erweitern und insbesondere den Zuschauerinnen und Zuschauer ab 50 Jahren eine neue und zusätzliche Alternative für ihre Entertainment-Bedürfnisse bieten."
Ellen Koch, verantwortlich für alle Zielgruppensender der ProSiebenSat.1-Gruppe: "SAT.1 wird vom Publikum heiß geliebt. Mit SAT.2 schaffen wir ein perfektes, zusätzliches Angebot. Getreu dem Leitmotiv 'Wiedersehen macht Freude' zeigen wir die besten SAT.1-Programme aus den vergangenen zwei Jahrzehnten - mit einem klaren Schwerpunkt auf deutscher Fiktion. Gleichzeitig gehen wir völlig neue Wege: Unsere Zielgruppe fühlt sich heute zehn Jahre jünger und fitter als früher und nutzt Medien extrem flexibel - egal ob linear, im Streaming oder kostenfrei auf Drittplattformen wie YouTube. Unter der Marke SAT.2 kuratieren wir die Inhalte auf allen Kanälen so, dass unser Publikum mehr Zeit mit Schauen und weniger mit Suchen verbringt."
Lennart Harendza, Geschäftsführer und Chief Revenue Officer Seven.One Media: "Der Start von SAT.2 ist auch ein wichtiges Signal für den Werbemarkt: Mit der kombinierten Reichweite von SAT.1 und SAT.2 bieten wir für die Werbekund:innen den Zugang zu einer hochattraktiven Zielgruppe. Außerdem unterstreicht der Start von SAT.2 unseren Ansatz, konsequent auf werbefinanzierte Inhalte zu setzen."
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Die Zielgruppen-Sender sixx, SAT.1 GOLD, ProSieben MAXX und Kabel Eins Doku konnten eine große Erfolgsgeschichte schreiben, denn im ersten Halbjahr kamen sie zusammen auf 6,3 Prozent Marktanteil bei den Zuschauer:innen von 14 bis 59 Jahren - und legten 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr zu.
Schon 2025 sind die Sender im Vergleich zum Jahr 2024 um +0,6 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent Marktanteil, bei den Zuschauer:innen von 14 bis 59 Jahren, gewachsen. Insgesamt erreichen die Sender Monat für Monat mehr als 62 Millionen Menschen (Nettoreichweite).
Mehr entdecken
Nach 74 Ausgaben
Paukenschlag! Bambi 2026 wird abgesagt: Das ist der Grund
Vier Serien kommen neu dazu
Programm-Änderung bei ProSieben: So sieht der neue Nachmittag aus
Aus aktuellem Anlass
Aus aktuellem Anlass: "Landkrimi: Acht" fliegt aus dem ZDF-Programm - aus diesem Grund
Sondersendung
Wegen Merz-Interview: ZDF verschiebt heute Abend auch "Aktenzeichen XY"
Änderungen im Programm
Am Tag der Arbeit: Welche Sendungen laufen - und welche ausfallen
Programmänderung
WDR streicht "Kölner Treff": Das läuft heute stattdessen
Fans müssen sich gedulden
Programmänderung: "SOKO Köln" fliegt heute aus dem ZDF-Programm
Wintersport statt Krimi
Programmänderung: "Die Rosenheim-Cops" fällt heute und morgen aus
Programmänderung
Vier Jahre Ukraine-Krieg: Sondersendung von "Brennpunkt"