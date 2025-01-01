Thema u. a.: Top X Semi Hassines LeibgerichteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Top X Semi Hassines Leibgerichte
42 Min.Ab 12
Heute zeigt Semi Hassine aus Hattingen das Leckerste, was die Küche Nordafrikas zu bieten hat. Der TV-Koch begibt sich auf eine kulinarische Reise zu seinen Wurzeln. Dabei steht schnell fest, dass die tunesische Küche weit mehr als Tajine zu bieten hat. Und: DIY Whirlpool-Reparatur
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
