Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.07.2022: Thema u. a.: Pizza-WM 2022
87 Min.Folge vom 08.07.2022Ab 12
Student Marcel Paul hat einen Traum: Er möchte zum 50. Geburtstag des Bobby-Cars in diesem Jahr einen Geschwindigkeits-Weltrekord im Downhill-Fahren mit einem modifizierten Bobby-Car aufstellen. Natürlich ohne Motor und Bremse. Gebremst wird klassisch mit den Füßen. Wird dem 29-Jährigen der Weltrekordversuch gelingen? Und: Für'n Zehner nach Bulgarien / Kopenhagens skurrile Unterkünfte
