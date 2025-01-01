Thema u. a.: Best of DIY Kenny: Urlaub im GartenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Best of DIY Kenny: Urlaub im Garten
42 Min.Ab 12
DIY-Heimwerker-Profi Kenny zeigt, wie man seinen Garten für den Sommer rüsten kann. Für die perfekte Chillout-Lounge darf eine Hollywoodschaukel nicht fehlen. Außerdem baut Kenny eine praktische Gartendusche, die an heißen Tagen für die nötige Abkühlung sorgt. Und: Imbissbudencheck Mallorca 2022
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins