Folge vom 25.01.2022: Thema u. a.: Imbisscheck mit Achim und Henry - Berliner Streetfood
Wer satt werden will, kommt nach Berlin. Mit Bus und Bahn von A nach B und schon hat man sich einmal rund um den Globus gefuttert, so wie die "Abenteuer Leben"-Tester Achim und Henry bei ihrer 4. Streetfood-Tour. Diesmal geht es von Mitte über Kreuzberg/Friedrichshain bis nach Treptow/Köpenick.
