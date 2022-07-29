Thema u. a.: Wie billig darf's sein? GasgrillJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.07.2022: Thema u. a.: Wie billig darf's sein? Gasgrill
42 Min. Ab 12
Gasgrills liegen derzeit voll im Trend! Sie sind schnell heiß, produzieren wenig Qualm, und sind einfach in der Handhabung. Jedoch sind die Geräte nicht billig. Grillweltmeister Klaus Breinig testet heute zwei Geräte im untersten Preissegment. Und: Instagram vs. Reiseführer - das Städteduell: Barcelona
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins