Können Mallorcas junge Wilde kochen?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.08.2022: Können Mallorcas junge Wilde kochen?
42 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 12
Koch Achim prüft wieder die Jugend - aber dieses Mal auf Mallorca. Im Sommerfeeling pur testet er den Nachwuchs in ihren Kochfertigkeiten und behauptet keiner von ihnen kann eine Tortilla Espanola zubereiten. Und: Faktencheck Flug.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins