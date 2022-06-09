Thema u. a.: JKNK Chili con carneJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.06.2022: Thema u. a.: JKNK Chili con carne
42 Min.Folge vom 09.06.2022Ab 12
"Die Jugend von heute kann nicht mehr kochen!" - das behauptet Chefkoch Achim Müller. In München treten vier Kandidaten an, um diese Behauptung zu widerlegen. Ihre Aufgabe: Chili con carne mit selbstgemachten Nachos und einem leckeren Dip. Brennt am Ende nur das feurige Chili oder gleich die ganze Küche?
