Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.08.2022: Luxus Urlaub für Millionäre
43 Min.Folge vom 12.08.2022Ab 12
Luxus Urlaub für Millionäre: Elefanten-Yoga in Thailand oder Luxusurlaub in der Wüste Dubais mit einem Eis, das 720€ kostet. Etwas bodenständiger geht es auf dem Camping Platz zu. Unser Koch Timo Hinkelmann zeigt, wie man selbst mit dem einfachsten Campingkocher oder über dem Holzfeuer die leckersten Gerichte zaubern kann. Und: Motorradkontrolle im Harz!
