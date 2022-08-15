Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Thema u.a.: Das richtige Fahrradschloss gegen Diebstahl

Kabel Eins
Folge vom 15.08.2022
Thema u.a.: Das richtige Fahrradschloss gegen Diebstahl

43 Min.
Folge vom 15.08.2022
Ab 12

Gerade in Großstädten werden jedes Jahr Tausende Fahrräder geklaut. Wir zeigen, wie Sie mit dem richtigen Schloss Fahrraddieben einen Strich durch die Rechnung machen können. Außerdem reist Dirk Hoffmann nach Kolumbien, um die Top 5 Küchen-Gadget aus Südamerika zu testen. Und: Einen Carport bauen an nur einem Nachmittag? Wir testen das unglaubliche Versprechen aus dem Baumarkt im "Do-it-yourself Check".

