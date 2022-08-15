Thema u.a.: Das richtige Fahrradschloss gegen DiebstahlJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.08.2022: Thema u.a.: Das richtige Fahrradschloss gegen Diebstahl
43 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 12
Gerade in Großstädten werden jedes Jahr Tausende Fahrräder geklaut. Wir zeigen, wie Sie mit dem richtigen Schloss Fahrraddieben einen Strich durch die Rechnung machen können. Außerdem reist Dirk Hoffmann nach Kolumbien, um die Top 5 Küchen-Gadget aus Südamerika zu testen. Und: Einen Carport bauen an nur einem Nachmittag? Wir testen das unglaubliche Versprechen aus dem Baumarkt im "Do-it-yourself Check".
