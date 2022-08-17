Themen u.a.: Genuss pur in Bella Italia!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.08.2022: Themen u.a.: Genuss pur in Bella Italia!
42 Min.Folge vom 17.08.2022Ab 12
Genuss pur in Italien! Pizza, Pasta und exquisite Spezialitäten wie das Fassona Rind oder süßes Salz aus Cervia. Unser Koch Andreas Schinharl sucht das Beste aus Bella Italia! Ob Hobbybäcker oder Profi - wer regelmäßige Torten- und Kuchenrezepte ausprobiert, hat häufig eine Küchenmaschine im Haus. Wir testen von billig bis High-End Geräte. Welche Modelle überzeugen die Profi-Konditorin? Und: Wassermelone als Topf auf dem offenen Feuer? Unsere Hobbyköche probieren das skurrile Rezept aus Indien.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins