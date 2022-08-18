Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 18.08.2022
43 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 12

Das sogenannte "Smoked Beef" hat ein tolles holziges und rauchiges Aroma - benötigt aber Zeit und Ausdauer, um herrlich zart und saftig zu werden. Profis lassen ihr Fleisch bis zu 48h im Smoker garen. Außerdem zeigen wir tolle Rezepte für die perfekte Marinade für Schwein, Geflügel oder Fisch. Und als Nachtisch was Süßes? Egal ob Obstsalat oder New York Cheesecake - diese Desserts lassen dich auch auf dem Grill zubereiten. Und: Die legendärsten Musikvideos aus den 90er Jahren!

