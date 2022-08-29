Thema u. a.: Wie billig geht's - Filterkaffeemaschine?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.08.2022: Thema u. a.: Wie billig geht's - Filterkaffeemaschine?
Qualität hat seinen Preis. Das gilt auch für Kaffeemaschinen, oder? Nicht unbedingt! Profi-Barista Mergim Muja und Kaffeeliebhaberin Nadine Etzel testen drei kostengünstige Filterkaffeemaschinen mit Mahlwerk auf Herz und Nieren. Welches Modell liefert den aromatischsten Kaffeegenuss? Welche Tricks helfen bei der Zubereitung? Und wie billig darf eine Filterkaffeemaschine sein?
