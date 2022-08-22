Thema u.a.: Flott unterwegs auf dem E-RollerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.08.2022: Thema u.a.: Flott unterwegs auf dem E-Roller
43 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12
Elektromobilität ist voll im Trend und hat nun auch den Rollermarkt erreicht. Leider sind die meisten der kleinen Flitzer noch recht teuer. Wir haben uns einen Preisbrecher genauer angeschaut. Wie viel E-Mobilität gibt’s für den kleinen Geldbeutel? Von Lasagne bis Ravioli - Pasta geht einfach immer! Unsere Profiköche zeigen ihre Lieblingspastagerichte. Außerdem nehmen wir den neusten Schrei für alle Barbecue-Fans genaustens unter die Lupe: den Pelletgrill. Und: Bikinis im Härtetest!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins