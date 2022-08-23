Grill-Quickies - schnell einfach und super lecker!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.08.2022: Grill-Quickies - schnell einfach und super lecker!
43 Min.Folge vom 23.08.2022Ab 12
Das Motto: schnell, einfach und sau lecker! Grillweltmeister Klaus Breinig haut seine 5 coolsten Hits auf den Rost! Vom Cheeseburger Wrap bis zum Schoko Toast. Mit diesen Quckies wird die nächste Grillparty garantiert ein Volltreffer! Für Geflügel-Liebhaber gibt es das leckere Hähnchen im Knusperspeck-Mantel oder Straußensteak mit Austernpilzen und Tomaten. Und: Koch-Challenge Kalzone. Schaffen die Kandidaten die Aufgabe?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins