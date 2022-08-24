Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Thema u.a.: Heiße und coole Outdoor-Gadgets für den Sommer

Kabel EinsFolge vom 24.08.2022
Thema u.a.: Heiße und coole Outdoor-Gadgets für den Sommer

Thema u.a.: Heiße und coole Outdoor-Gadgets für den SommerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.08.2022: Thema u.a.: Heiße und coole Outdoor-Gadgets für den Sommer

41 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 12

Sommer, Sonne – ein Traum im grünen Garten. Optimale Bedingungen für einen Einsatz unseres Reporter-Dreamteams Chrissi und Tobi. Mit im Gepäck: heiße und coole Gadgets für den perfekten Outdoor-Tag. Eistee-Maker, faltbarer Bollerwagen oder Bodenstuhl: Welches Gadget besteht den Test? Außerdem: Mensch gegen Maschine, wer kocht die bessere Carbonara? Und: Die Bodypainting Weltmeisterschaft 2022.

