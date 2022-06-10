Thema u. a.: Dirk Hoffmann on Tour: KolumbienJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.06.2022: Thema u. a.: Dirk Hoffmann on Tour: Kolumbien
84 Min.Folge vom 10.06.2022Ab 12
Gaumenabenteurer und rheinische Frohnatur Dirk Hoffmann ist diesmal in Kolumbien unterwegs! Stimmt es wirklich, dass Kolumbianer alles frittieren? Das will der "Abenteuer Leben"-Koch herausfinden und bereist fast das ganze Land. Und: Döner in Mexiko
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins