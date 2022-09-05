Thema u. a.: Das Kochduell: Thermomix vs. Prep & Cook XXLJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.09.2022: Thema u. a.: Das Kochduell: Thermomix vs. Prep & Cook XXL
42 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 12
Profi-Koch Max Zibis und Hobby-Köchin Pauline Heyne wollen heute herausfinden, ob günstige Küchengeräte mit dem Thermomix mithalten können: Drei Gerichte, zwei Küchenmaschinen. Wer geht als Sieger hervor? Und: GoG Fischstäbchen-Praline.
