Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.09.2022: Thema u. a.: Back-Gadgets in geil mit Axel und Fine
Folge vom 08.09.2022
Küchen-Gadgets erleichtern den Alltag beim Kochen und natürlich auch beim Backen. Oder? Bäckermeister Axel Schmitt und Moderatorin Seraphina Kalze testen nützliche, praktische, aber auch überflüssige Gadgets wie den Nacho-Roller, den Cake-Pop-Maker oder den Knetbeutel. Und: Wie billig darf es sein: Beamer
