Thema u. a.: Frag den Henze: Vergessenes GemüseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.09.2022: Thema u. a.: Frag den Henze: Vergessenes Gemüse
42 Min.Folge vom 09.09.2022Ab 12
Starkoch Christian Henze kocht einfache und leckere Rezepte mit fast vergessenem Gemüse wie der roten Karotte, den lila Kartoffeln, dem Mangold, der Pastinake sowie der Schwarzwurzel.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins