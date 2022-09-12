Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.09.2022: Sparen mit viralen Rezepten
41 Min.Folge vom 12.09.2022Ab 12
Wir testen: wie gut und wie günstig sind die beliebten viralen Rezepte aus dem Internet? Außerdem: Streichen mit Pinsel und Rolle kann sehr mühselig sein. Daher stellt sich die Frage: Ist es einfacher, die Farbe zu sprühen statt zu streichen? Lohnt sich das? Welche Methode ist schneller und komfortabler?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
