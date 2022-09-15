Thema u. a.: SupermarktregelnJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.09.2022: Thema u. a.: Supermarktregeln
43 Min.
Auch im Supermarkt gibt es Regeln, an die sich jede:r zu halten hat. Doch das wird nicht von allen befolgt: Gerade im Sommer sieht man gerne, wie die Kunden vom frischen Obstangebot naschen. Doch ist das erlaubt? Kann man im Supermarkt Waren umtauschen, so wie man es vom Onlinehandel gewöhnt ist? Und darf man seinen Einkauf komplett mit Kleingeld bezahlen?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
