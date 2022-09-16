Thema u. a.: Skurriles Street Food BangkokJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.09.2022: Thema u. a.: Skurriles Street Food Bangkok
43 Min.Folge vom 16.09.2022Ab 6
Das Essen in Thailands Hauptstadt Bangkok ist vor allem für seine Vielseitigkeit bekannt. Tobi probiert sich einen Tag lang zusammen mit der Thailänderin Jeansny durch die pulsierende Hauptstadt. Ein Wechselbad an Gefühlen - bestehend aus Schock, Ekel, Neugier und leckeren Überraschungen ? Und: Henze unaufhaltsam: Backfisch mit Kartoffelsalat
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins