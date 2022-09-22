Thema u.a.: Unser Döner erobert DänemarkJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.09.2022: Thema u.a.: Unser Döner erobert Dänemark
42 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 12
Frisch vom Spieß mit leckere Knoblauchsoße und Zwiebel - so gibts den Döner bei uns gefühlt an jeder Straßenecke. Nicht so bei unseren Nachbarn in Dänemark! In der Hauptstadt Kopenhagen hat nun die erste richtige Dönerbude eröffnet. Außerdem in der Sendung: Was können Multi-Kocher? Wir machen den Test.
