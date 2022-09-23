Thema u.a.: Wie grillt man in Kolumbien?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.09.2022: Thema u.a.: Wie grillt man in Kolumbien?
42 Min.Folge vom 23.09.2022Ab 12
Profikoch Dirk Hoffmann ist unterwegs in Kolumbien, um das kolumbianische "Asado" kennenzulernen. Das besondere beim südamerikanischen Barbecue: eine spezielle Kräutermarinade mit Bier und stundenlanges Grillen über dem Feuer. Überzeugt das Ergebnis Grillliebhaber Dirk? Außerdem in der Sendung: Sachertorte aus der Mikrowelle.
