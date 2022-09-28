Thema u.a.: Henze unaufhaltsam: indisches Butter ChickenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.09.2022: Thema u.a.: Henze unaufhaltsam: indisches Butter Chicken
42 Min.Folge vom 28.09.2022Ab 12
Unser Spitzenkoch Christian Henze wagt sich an die 5 Minuten - Challenge. Henze unaufhaltsam- Indisches Butter Chicken mit Naan-Brot in nur 5 Minuten, ganz frisch, ganz einfach. Außerdem in der Sendung: Abenteuer Leben ist nach Alaska gereist und hat dort in die Kochtöpfe geschaut.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins