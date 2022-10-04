Thema u.a.: Burger Festival in DuisburgJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.10.2022: Thema u.a.: Burger Festival in Duisburg
Folge vom 04.10.2022
Heute dreht sich in Duisburg alles um unser Lieblingsfastfood: Burger! Aber nicht nur gewöhnliche, auch Neuheiten hat das Festival zu bieten. Mitten drin: Koch Semi Hassine. Mit Riesenhunger und in Entdeckungslaune futtert er sich für uns durch die Shootingstars am Burgerhimmel und fällt sein Urteil: hot or not?
