Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.10.2022: Thema u.a.: Tiefkühl-Favoriten
43 Min.Folge vom 05.10.2022Ab 12
Was wir alle gerne einlagern kommt nicht in den Tresor, sondern in die Tiefkühltruhe: die Brötchen fürs Wochenende, die Pommes für den schnellen Snack, die Pizza nach Feierabend. So werden Deutschlands beliebteste Tiefkühlprodukte hergestellt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins