Abenteuer Leben täglich

Thema u.a.: Weltmeisterschaft der Bäcker-Jugend

Kabel Eins
Folge vom 06.10.2022
Thema u.a.: Weltmeisterschaft der Bäcker-Jugend

43 Min.
Ab 12

Leckeres Brot und Brötchen, krosses Plundergebäck oder ein kunstvoll gestaltetes Schaustück. Das Leben eines Bäckers kann so schön sein. Die besten ausgelernten Bäcker- Gesellinnen- und Gesellen aus 8 verschiedenen Ländern haben sich für die Weltmeisterschaft der Bäckerjugend in Berlin qualifiziert. Auch Team Deutschland mit Susanna Rupp und Tina Marie Reicherter ist dabei Nun müssen sich die beiden der Herausforderung stellen - im Kampf um den Weltmeisterschafts- Titel.

