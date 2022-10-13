Thema u.a.: Hoffmann on Tour: Japan Food Festival in DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.10.2022: Thema u.a.: Hoffmann on Tour: Japan Food Festival in Düsseldorf
Folge vom 13.10.2022
Was gibt’s Neues am Japan Fast Food Himmel? Der Hoffmann checkt’s für uns aus! Auf dem Japan Food Festival in seiner Heimatstadt Düsseldorf. Dort darf er sich auf Japanischen Hot Dog und Loaded Japan Nudeln freuen. Wie’s aussieht, was es kostet und wie es schmeckt – wir sind gespannt! Und: Billig Laubbläser im Test
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins