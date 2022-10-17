Thema u. a.: Braucht man das? FleischthermometerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.10.2022: Thema u. a.: Braucht man das? Fleischthermometer
42 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 12
Fleischthermometer gibt es in allen Preislagen und von klassisch bis kabellos mit dazugehöriger App. Ob sich der Kauf wirklich lohnt, klären Küchenchef Andreas Schinharl und Reporter Tobi. Und: GoG Bananenkuchen mit Hackfleisch
