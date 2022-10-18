Thema u. a.: Deutsche Wurst in AlaskaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.10.2022: Thema u. a.: Deutsche Wurst in Alaska
Folge vom 18.10.2022
Bei Alaska denkt man vor allem an Bären, Flüsse, Lachse und viel Natur. Weit weniger bekannt ist jedoch, dass vor allem in den Städten Alaskas viele europäische Auswanderer leben. So auch die deutsche Familie Eckmann, die sich ein ganz besonderes Unternehmen in Anchorage, USA, aufgebaut hat: Familie Eckmann produziert die Bestseller-Würstchen nach deutschen Rezepten. "Abenteuer Leben" hat sie besucht.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
