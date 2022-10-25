Thema u. a.: Dirk Hoffmann auf kulinarischer Tour: MalaysiaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.10.2022: Thema u. a.: Dirk Hoffmann auf kulinarischer Tour: Malaysia
42 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12
"Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann ist wieder on Tour. Sein Ziel diesmal: Malaysia. In dem asiatischen Land trifft sich malaiische, chinesische und indische Küche. Dirk will wissen: Welche davon ist sein Favorit?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
