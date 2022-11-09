Thema u.a.: Vom Gummibaum zum AutoreifenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.11.2022: Thema u.a.: Vom Gummibaum zum Autoreifen
42 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 12
Ohne den Rohstoff Kautschuk würde die Weltindustrie stillstehen. Er ist in unendlich vielen Alltagsgegenständen enthalten, unter anderem gehen 70 Prozent der weltweiten Produktion in die Herstellung von Autoreifen. Trotz synthetischer Alternativen ist Latex oder Naturkautschuk bis heute nicht zu ersetzen. Aber wo kommt er überhaupt her und wie fair wird er gewonnen und verarbeitet? Abenteuer Leben -Reporter Alex Königs geht in Südindien auf Spurensuche.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins