Folge vom 04.08.2022: Die besten Tapas auf Mallorca!
42 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 12
Tapas, die spanischen Leckerbissen sind auf jeden Fall einer der Gründe, warum Mallorca zu den absoluten Lieblingsinseln der Deutschen zählt. Abenteuer Leben Koch Achim durfte vom Tapas-Meister Javier lernen! Und: DIY Gewächshaus aus alten Fenstern.
