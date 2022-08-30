Thema u. a.: Der OsmanensäbelJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.08.2022: Thema u. a.: Der Osmanensäbel
41 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 12
Meisterschmied Stefan Roth aus Braunschweig hat einen besonderen Auftrag: Er soll einen Osmanensäbel so schmieden, wie es in Istanbul zur Zeit der Sultane üblich war. Doch was macht die sagenumwobene Waffe so besonders und was hat sie mit einer Tasse Kaffee gemeinsam?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins