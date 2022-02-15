Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.02.2022: Thema u. a.: Backen in geil
42 Min.Folge vom 15.02.2022Ab 12
Backen ist das neue Kochen und zudem absolut in. Das behauptet zumindest der "Abenteuer Leben"- Bäckermeister Axel Schmitt und will das auch erneut beweisen: Ob herzhafte Turbo-Ecken, Brot im Glas oder eine "geile Birne", der fränkische Brot-Sommelier zeigt wieder: backen in geil!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins