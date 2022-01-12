Thema u. a.: Waffling - Kochen mit dem WaffeleisenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.01.2022: Thema u. a.: Waffling - Kochen mit dem Waffeleisen
42 Min.Folge vom 12.01.2022Ab 12
Kochen mit dem Waffeleisen - kann das wirklich funktionieren? Chrissi und Alex wollen das herausfinden und testen ein paar Rezepte aus dem Internet und aus Waffelkochbüchern: Omelett, Gnocchi, Corn Dog, Grillkäse und sogar ein Schnitzel. Was sie wohl erwartet? Und: Backen in geil.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins