Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Teuerste Pommes der Welt
41 Min.Ab 12
Im New Yorker Restaurant "Serendipity 3" steht eine ganz exquisite Spezialität auf der Karte. Jeder Gast kann eine Portion Pommes für 200 Dollar kaufen. Damit sind es die teuersten Pommes der Welt. Doch was genau macht die Beilage so teuer und besonders? Und: Fesenmairs Finest: Skihütten Kracher
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
