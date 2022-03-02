Thema u. a.: Die neuesten New York-TrendsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.03.2022: Thema u. a.: Die neuesten New York-Trends
Folge vom 02.03.2022
New York überrascht oft mit neuen Trends, die die Welt erobern: Ungewöhnliche Food-Kreationen, neuartige Architektur und ausgeklügelte Technologie - was gibt es Neues im Big Apple? "Abenteuer Leben"-Reporter Igor Rosenfeld hat das herausgefunden.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
