Thema u. a.: Neue Cuts Fleisch 2.0
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.03.2022: Thema u. a.: Neue Cuts Fleisch 2.0
44 Min.Folge vom 03.03.2022Ab 12
Fleischenthusiast und Metzgermeister Jürgen David von der "Metzgerei David" wurde von der Zeitschrift "Feinschmecker" zur besten Metzgerei in Rheinland Pfalz gewählt. Der Meister zeigt, was neben den bekannten Cuts wie Filet, Entrecote etc. noch so alles dran ist am Rind und gibt Tipps für die perfekte Zubereitung.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins