Folge vom 19.12.2022: Abenteuer Leben täglich - Thema u. a.: Street Food-Check Berlin
Folge vom 19.12.2022
Achim und Henry düsen wieder für uns mit Bus und Bahn kreuz und quer durch Berlin, um Streetfood vom Feinsten zu finden. Dabei entdecken sie neben der österreichischen und deutschen Küche auch Herzhaftes vom Grill beim Perser, Pizza in einem ganz speziellen Club, selbstgemachte Burger und süße Verführungen in einer Milchreisbar. Hier kann jeder nach seiner Fasson satt und glücklich werden. Berlin zeigt sich immer mehr von seiner besten Seite.
