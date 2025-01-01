Thema u. a.: Frag den Henze: Pastamaschinen im TestJetzt kostenlos streamen
Thema u. a.: Frag den Henze: Pastamaschinen im Test
Köstliche, frische Pasta lässt das Genießer-Herz beim Lieblingsitaliener um die Ecke höherschlagen. Geschmacklich sind frisch zubereitete Nudeln ein echtes Erlebnis, auch wenn es einiges an Arbeit ist, Nudeln zuhause selbst zuzubereiten - es lohnt sich. Moderatorin Seraphina Kalze und Starkoch Christian Henze haben drei Nudelmaschinen getestet und beantworten die Frage, was eine gute Pastamaschine mitbringen muss und zeigen, wie leckere Pasta in den eigenen vier Wänden gelingt.
