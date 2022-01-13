Thema u. a.: Sidycheck Instagram Fish & ChipsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.01.2022: Thema u. a.: Sidycheck Instagram Fish & Chips
42 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 12
Auf Instagram gibt es jede Menge Fotos und Videos von Foodbloggern. Diesmal widmet sich Sidy dem Hashtag "fish and chips" und holt sich dabei Unterstützung von Restaurantbesitzer Frederik Jagla aus Berlin-Kreuzberg. Er weiß, wie die perfekte Fisch-Panade gelingt.
