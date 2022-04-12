Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 12.04.2022
43 Min.Folge vom 12.04.2022Ab 12

Ernst Knam ist Deutscher - und der berühmteste Konditor und Chocolatier Italiens. Seit über 30 Jahren lebt er in Mailand. Die Torten des Mannes vom Bodensee bestehen aus unzähligen Schichten und sind teuer, doch die Italiener lieben es, sich mit den prestigeträchtigen Torten des Künstlers zu schmücken. "Abenteuer Leben" hat den hippen Tortenkünstler in seinem Schokoladenlabor besucht. Und: Kleiner Balkon ganz groß

