Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.04.2022: Thema u. a.: Trauben für Deutschland aus der Wüste
Folge vom 13.04.2022
Mitten in der namibischen Wüste liegt das kleine Örtchen Aussenkehr, das als größtes Tafeltraubenanbaugebiet der südlichen Hemisphäre gilt. Hier werden siebeneinhalb Millionen Boxen mit dem Obst gepackt, fast alles für den europäischen Markt - darunter auch Deutschland. Farm-Manager Kobus Bothma gibt einen Einblick in seinen Arbeitsalltag und zeigt, wie die Massenproduktion mitten in der Wüste funktioniert.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
