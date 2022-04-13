Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Trauben für Deutschland aus der Wüste

Kabel Eins
Folge vom 13.04.2022
Thema u. a.: Trauben für Deutschland aus der Wüste

Thema u. a.: Trauben für Deutschland aus der WüsteJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.04.2022: Thema u. a.: Trauben für Deutschland aus der Wüste

Folge vom 13.04.2022

Mitten in der namibischen Wüste liegt das kleine Örtchen Aussenkehr, das als größtes Tafeltraubenanbaugebiet der südlichen Hemisphäre gilt. Hier werden siebeneinhalb Millionen Boxen mit dem Obst gepackt, fast alles für den europäischen Markt - darunter auch Deutschland. Farm-Manager Kobus Bothma gibt einen Einblick in seinen Arbeitsalltag und zeigt, wie die Massenproduktion mitten in der Wüste funktioniert.

