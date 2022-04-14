Thema u. a.: Achims Hack Check: EierJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.04.2022: Thema u. a.: Achims Hack Check: Eier
41 Min.Folge vom 14.04.2022Ab 12
Nie werden so viele Eier wie jetzt vor Ostern gegessen. Doch immer nur Spiegelei ist langweilig, weshalb der Berliner Chefkoch Achim Müller vier kreative Rezeptideen aus dem Internet testet. Und: Backen in geil / GoG Frittierte Donut Pizza
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins