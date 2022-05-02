Thema u. a.: Sparfuchs: 1 Cent Schnäppchen aus dem NetzJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.05.2022: Thema u. a.: Sparfuchs: 1 Cent Schnäppchen aus dem Netz
41 Min.Folge vom 02.05.2022Ab 12
Auf Amazon und Aliexpress werden derzeit Produkte für gerade einmal einen einzigen Cent angeboten. Wie kann das sein? Wer verdient noch daran? Und was taugen die Ultra-Günstig-Artikel aus dem Netz? "Abenteuer Leben"-Sparfuchs Daniel Güldner ist der Sache auf den Grund gegangen. Und: Zeitumsteller
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins